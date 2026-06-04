O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta amarelo (que indica perigo potencial) para declínio de temperatura durante o Corpus Christi. De acordo com o órgão, o aviso tem início à 0h desta quinta-feira (4) e termina às 12h no sábado (6).
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O alerta aponta perigo potencial para queda entre 3ºC e 5ºC nas áreas afetadas, representando leve risco à saúde. O Vale do Paraíba e o Litoral Norte foram incluídos nas áreas com alerta potencial para queda da temperatura.
Em algumas regiões, essa queda de temperatura pode ser explicada pela atuação de um anticiclone pós-frontal a partir de quinta-feira (4).
Esse sistema mantém o ar mais frio sobre o Sul e o Sudeste, favorecendo também a formação de nuvens e chuva fraca em áreas da faixa leste do país. Segundo o Meteored, entre sexta-feira (5) e sábado (6), as mínimas podem ficar abaixo dos 10°C em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
O alerta amarelo do Inmet representa o primeiro sinal de aviso para os cidadãos sobre uma mudança nas condições climáticas. Seu significado é de perigo potencial, indicando que podem ocorrer situações meteorológicas que precisam ser acompanhadas com atenção.