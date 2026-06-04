Os tapetes decorados de Corpus Christi em Caçapava atraem uma multidão nesta quinta-feira (4), com moradores e turistas percorrendo as ruas enfeitadas no centro da cidade. A tradição reuniu cerca de 1.500 voluntários de seis paróquias, que trabalharam entre a noite de quarta-feira (3) e a madrugada desta quinta para confeccionar 3,1 quilômetros de tapetes coloridos.
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Foram usadas cerca de 80 toneladas de areia e 100 quilos de tinta para tingir o material. O resultado transformou as vias em um grande corredor de arte sacra, fé e participação comunitária para a passagem da procissão de Corpus Christi.
A celebração é uma das mais tradicionais do Vale do Paraíba. Em Caçapava, os tapetes são confeccionados desde 1963, quando moradores começaram a enfeitar a frente das próprias casas para receber a procissão.
Tapetes atraem multidão
Os tapetes de Corpus Christi em Caçapava atraem multidão porque unem fé, arte popular e memória afetiva. Durante a manhã e a tarde desta quinta-feira, visitantes caminharam pelo trajeto para fotografar os desenhos, observar os detalhes e acompanhar a preparação para a procissão.
Os tapetes foram montados por voluntários ligados a seis paróquias. O trabalho começou à noite, após a organização das ruas, e seguiu pela madrugada com pintura, distribuição da areia tingida, acabamento dos desenhos e limpeza do entorno.
O percurso de 3,1 quilômetros se tornou ponto de visitação para famílias de Caçapava e turistas de cidades vizinhas, como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba e outras regiões do Vale do Paraíba.
Tradição começou em 1963
A confecção dos tapetes de Corpus Christi em Caçapava começou em 1963. Na época, moradores preparavam os desenhos em frente às casas, no trajeto por onde passaria a procissão.
Com o passar dos anos, a iniciativa cresceu, ganhou organização paroquial e passou a ocupar quilômetros de ruas. A tradição se consolidou como uma das marcas religiosas e culturais do município.
Atualmente, o trabalho envolve planejamento, voluntariado, arte, logística, interdições e participação comunitária. Mesmo assim, a essência permanece a mesma: preparar o caminho para a passagem do Santíssimo Sacramento.
Multidão reforça turismo religioso
A multidão também reforça o peso do turismo religioso na cidade. A celebração atrai visitantes durante todo o feriado e movimenta o comércio, a alimentação, o transporte e a circulação no centro.
Além do aspecto religioso, os tapetes funcionam como exposição a céu aberto. Os desenhos costumam trazer símbolos católicos, mensagens de fé, imagens e elementos ligados à Eucaristia, à paz e à comunidade.
A confecção exige preparo físico e organização. Voluntários se dividem em equipes para descarregar areia, tingir, desenhar, preencher os moldes e manter o trajeto em condições para a visitação e a procissão.
O trabalho é feito durante a noite e a madrugada, período em que as ruas passam a receber os grupos responsáveis por cada trecho.
Seis paróquias participaram da montagem
A edição deste ano mobilizou cerca de 1.500 voluntários de seis paróquias. A participação das comunidades religiosas é uma das características mais fortes da celebração em Caçapava.
Cada grupo assume parte do trajeto e ajuda a manter viva uma tradição transmitida entre gerações. Famílias inteiras participam da montagem, e muitos voluntários retornam todos os anos.
Essa mobilização explica por que os tapetes de Corpus Christi em Caçapava são reconhecidos como um dos principais eventos religiosos do Vale do Paraíba.
*Fotos de Jesse Nascimento/Vale 360 News