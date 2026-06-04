Os tapetes decorados de Corpus Christi em Caçapava atraem uma multidão nesta quinta-feira (4), com moradores e turistas percorrendo as ruas enfeitadas no centro da cidade. A tradição reuniu cerca de 1.500 voluntários de seis paróquias, que trabalharam entre a noite de quarta-feira (3) e a madrugada desta quinta para confeccionar 3,1 quilômetros de tapetes coloridos.

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Foram usadas cerca de 80 toneladas de areia e 100 quilos de tinta para tingir o material. O resultado transformou as vias em um grande corredor de arte sacra, fé e participação comunitária para a passagem da procissão de Corpus Christi.