Servidores municipais de Taubaté aprovaram a continuidade da greve nesta quarta-feira (3), segundo dia de paralisação na cidade, o que tem afetado escolas, unidades de saúde e outros serviços públicos.

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Funcionários parados fizeram uma passeata a partir da Avenida do Povo, pela manhã, para marcar a greve dos servidores municipais da cidade. Iniciada oficialmente na terça-feira (2), a mobilização segue, segundo os grevistas, em razão “da ausência de qualquer mudança no cenário de negociações”.