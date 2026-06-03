Servidores municipais de Taubaté aprovaram a continuidade da greve nesta quarta-feira (3), segundo dia de paralisação na cidade, o que tem afetado escolas, unidades de saúde e outros serviços públicos.
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Funcionários parados fizeram uma passeata a partir da Avenida do Povo, pela manhã, para marcar a greve dos servidores municipais da cidade. Iniciada oficialmente na terça-feira (2), a mobilização segue, segundo os grevistas, em razão “da ausência de qualquer mudança no cenário de negociações”.
Segundo participantes do movimento, servidores caminharam até a praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro), local onde foi aprovada a continuidade do movimento grevista.
A greve afeta principalmente escolas municipais de Taubaté, com ao menos uma unidade paralisada e outras funcionando sem o quadro completo de professores.
Justiça determina atendimento
Na terça, o Tribunal de Justiça expediu uma liminar (decisão provisória) que determina que 70% dos servidores municipais de Taubaté permaneçam em atividade, sob pena de multa diária de R$ 20 mil por categoria, em caso de descumprimento.
O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Taubaté informou que cerca de 2.800 servidores participaram das manifestações realizadas na manhã do primeiro dia de paralisação.
No segundo dia, o movimento visa dar visibilidade às reivindicações da categoria e informar a população sobre os motivos da greve.
“A expressiva participação registrada ao longo da manhã confirma o fortalecimento do movimento e o compromisso dos servidores com a valorização do serviço público municipal, contando com apoio e participação da população”, disse o sindicato.
“A categoria permanece mobilizada e continua aguardando uma sinalização concreta da Prefeitura para a retomada das negociações e a construção de uma solução que atenda às demandas dos servidores municipais”, completou a entidade.
Reivindicações da categoria
A categoria cobra 9,43% de recomposição, além de reajuste no vale-alimentação e criação de auxílio-transporte (veja as reivindicações abaixo). Os funcionários alegam que estão sem reajuste há dois anos e afirmam que a proposta de aumento do vale-alimentação não atende os aposentados. A categoria cobra negociação.
A Prefeitura anunciou proposta para elevar o vale-alimentação dos atuais R$ 502,50 para R$ 844,56 a partir de setembro.
Em outra frente, a Prefeitura de Taubaté publicou um decreto que definiu os serviços considerados essenciais durante a greve, incluindo a educação infantil.
Ainda na terça, a oposição ao governo Sérgio Victor (Novo) protocolou, na Câmara de Taubaté, um projeto que visa sustar os efeitos do decreto do prefeito que criou o Plano Emergencial de Continuidade dos Serviços Públicos.
Também foi marcada uma audiência de conciliação entre a Prefeitura de Taubaté e o Sindicato dos Servidores, marcada para o dia 15 de junho.
O que diz a Prefeitura
A Prefeitura de Taubaté disse que segue adotando medidas para garantir a continuidade dos serviços públicos e reduzir os impactos do movimento de greve. Reforçou ainda que todo servidor que desejar trabalhar terá seu acesso e suas atividades garantidos.
Sobre as ações para mitigar a paralisação, a administração disse que, na Educação, profissionais habilitados foram remanejados para reforçar o atendimento nas escolas, com acolhimento dos alunos, atividades adaptadas, ações lúdicas, recreativas e esportivas, além da manutenção integral da merenda e dos serviços de zeladoria.
Na Saúde, as unidades terceirizadas, incluindo as três UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o Pronto-Socorro Municipal e o Hmut (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), seguem operando normalmente. Algumas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) funcionam com atendimento reduzido, conforme a adesão ao movimento.
Os demais serviços seguem monitorados pelas secretarias responsáveis, com prioridade às áreas essenciais.
“A administração reafirma o respeito ao direito constitucional de greve, que mantém aberta a possibilidade de diálogo com as entidades representativas e segue adotando providências para preservar o atendimento à população”, afirmou.