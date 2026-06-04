O Conselho de Sentença do 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou, na madrugada desta quinta-feira (4), o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pela morte do menino Henry Borel Medeiros, de 4 anos, ocorrida em 8 março de 2021. Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe da criança, teve seu crime desclassificado para homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e recebeu o perdão judicial.

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O julgamento, que durou 11 dias, é considerado o mais longo da história do Judiciário fluminense. A sessão começou no dia 25 de maio e terminou à 1h43 minutos desta quinta, com a leitura da sentença pela juíza Elizabeth Machado Louro, que presidiu a sessão.