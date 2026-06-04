Com o objetivo de garantir a segurança da população durante o feriado prolongado de Corpus Christi, o programa São José Unida deu início a mais uma edição da Operação Feriado Seguro. As ações integradas entre as forças de segurança e a Prefeitura começaram nesta quarta-feira (3) e se estenderão até domingo (7).
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Durante o período, o bem-estar dos moradores será priorizado por meio de um patrulhamento intensificado, que contará com viaturas, motocicletas, bicicletas e equipes a pé.
Perturbação do sossego
Efetivos da GCM (Guarda Civil Municipal), agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana e integrantes da Polícia Militar coordenarão bloqueios viários e fiscalizações em pontos estratégicos. O foco principal das equipes será coibir a perturbação do sossego público, visando veículos com som alto e motocicletas com escapamentos irregulares, além de combater o comércio irregular em estabelecimentos comerciais.
O Centro de Segurança e Inteligência (CSI) dará suporte integral às equipes de rua, monitorando todas as regiões da cidade em tempo real por meio de câmeras de alta definição.
Conscientização
Também estão previstas blitze educativas da Lei Seca em locais de grande fluxo. A iniciativa busca conscientizar os condutores sobre os perigos da associação entre álcool e direção, reduzindo o risco de acidentes de trânsito nas vias municipais.
Canais de denúncia
A população pode colaborar realizando denúncias anônimas. Os canais de atendimento disponíveis são:
153 – Guarda Civil Municipal
190 – Polícia Militar
As informações fornecidas pelos munícipes são fundamentais para direcionar o policiamento e garantir a aplicação das medidas cabíveis de forma ágil.