Com o objetivo de garantir a segurança da população durante o feriado prolongado de Corpus Christi, o programa São José Unida deu início a mais uma edição da Operação Feriado Seguro. As ações integradas entre as forças de segurança e a Prefeitura começaram nesta quarta-feira (3) e se estenderão até domingo (7).

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Durante o período, o bem-estar dos moradores será priorizado por meio de um patrulhamento intensificado, que contará com viaturas, motocicletas, bicicletas e equipes a pé.

Perturbação do sossego