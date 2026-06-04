04 de junho de 2026
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BASQUETE FEMININO

São José Basket recebe o vice-lanterna Maringá na LBF

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Léo Lenzi/Agência NTZ
São José Basket recebe o vice-lanterna Maringá na LBF
São José Basket recebe o vice-lanterna Maringá na LBF

As meninas do São José Basketball recebem o Maringá (PR) na noite desta sexta-feira (5), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela penúltima rodada da primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Na rodada passada, também em casa, as joseenses perderam por 69 a 51 para o Cerrado Basquete. Assim, buscam uma reação imediata contra uma adversária da parte de baixo da tabela.

Já classificada para os playoffs, a equipe comandada pelo técnico Leandro Leal soma sete vitórias e nove derrotas, em sexto lugar no geral. Enquanto isso, o Maringá está em penúltimo lugar, com três vitórias e 13 derrotas.

Por isso, o São José entra em quadra com favoritismo, mas também pressão para vencer e, ao menos, manter o sexto lugar no geral. Isso porque, na última rodada, as joseenses visitam as líderes do Sampaio Basquete, em São  Luís (MA).

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