As meninas do São José Basketball recebem o Maringá (PR) na noite desta sexta-feira (5), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela penúltima rodada da primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Na rodada passada, também em casa, as joseenses perderam por 69 a 51 para o Cerrado Basquete. Assim, buscam uma reação imediata contra uma adversária da parte de baixo da tabela.