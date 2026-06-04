Dia 18 de outubro de 1964.

O Maracanã, maior templo do futebol, está colorido de Fla-Flu.

A bola desfila pelo tapete verde à procura de chuteiras imortais, com o poder de hipnotizar 136.606 apaixonados torcedores.

Por 90 minutos, não é de se duvidar, até o Cristo Redentor só tinha olhos para o testemunhar o clássico, aquele, que teve apito inicial 40 minutos antes do nada.