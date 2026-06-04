O motorista do carro apreendido com 250 quilos de maconha na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Caçapava, na manhã desta quinta-feira (4), fugiu a pé no sentido do distrito de Eugênio de Melo, na região leste de São José dos Campos. Ele é procurado pela polícia.
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De acordo com boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Caçapava, o homem conduzia um veículo VW Nova Saveiro de cor branca, fabricada em 2018. O veículo tem registro em Caldas Novas (GO) e a proprietária foi identificada.
A apreensão foi feita pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após um acidente envolvendo quatro carros, na altura do km 133 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro, em Caçapava.
Segundo os policiais, o motorista do veículo que transportava a droga fugiu a pé do local do acidente. Ele teria sido o causador do engavetamento entre os quatro carros. Não houve feridos.
Equipes da PRF foram acionadas para atendimento da ocorrência e encontraram a carga de entorpecente durante a verificação na caçamba da Saveiro (foto abaixo).
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A droga e o carro foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia de Caçapava, que registrou o caso preliminarmente como apreensão de veículo.
Segundo informações, o condutor do outro veículo envolvido no acidente teria fotografado o motorista que fugiu. A imagem poderá auxiliar a PRF e a Polícia Civil na identificação do suspeito.