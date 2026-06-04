O motorista do carro apreendido com 250 quilos de maconha na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Caçapava, na manhã desta quinta-feira (4), fugiu a pé no sentido do distrito de Eugênio de Melo, na região leste de São José dos Campos. Ele é procurado pela polícia.

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De acordo com boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Caçapava, o homem conduzia um veículo VW Nova Saveiro de cor branca, fabricada em 2018. O veículo tem registro em Caldas Novas (GO) e a proprietária foi identificada.