O Governo Federal lançou a Tela Brasil, uma plataforma pública e gratuita de streaming audiovisual criada para ampliar o acesso da população à produção cultural nacional. A iniciativa reúne em um único ambiente digital mais de 500 obras brasileiras, entre curtas, médias e longas-metragens, telefilmes e séries produzidas entre 1910 e 2025.
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O catálogo contempla obras históricas, contemporâneas, conteúdos educativos e acervos de instituições federais ligadas à cultura. Entre os destaques estão 19 produções que representaram o Brasil na disputa pelo Oscar, além de conteúdos voltados ao público infantojuvenil, musicais, documentários e filmes premiados em festivais nacionais e internacionais.
Acervo
A plataforma disponibiliza clássicos do cinema brasileiro, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, A Hora da Estrela, de Suzana Amaral; Xica da Silva, de Cacá Diegues; Central do Brasil, de Walter Salles; Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Kátia Lund; e Carandiru, de Hector Babenco.
O acervo também inclui documentários de referência, como Jango e Os Anos JK, de Silvio Tendler, além de produções reconhecidas internacionalmente, como O Menino e o Mundo, Lixo Extraordinário e Ilha das Flores.
Com assistir
Inicialmente disponível apenas na versão web, por meio do portal Tela Brasil, a plataforma exige autenticação por conta Gov.br para acesso aos conteúdos. Segundo o Governo Federal, um aplicativo próprio para dispositivos móveis será disponibilizado em breve.
Acessibilidade
A acessibilidade é um dos principais diferenciais do serviço. Mais de 300 obras já contam com recursos como audiodescrição, legendagem descritiva e tradução em Libras. A interface também foi desenvolvida de acordo com as diretrizes internacionais WCAG 2.2 AA, consideradas referência mundial em acessibilidade digital.
Parceria
Outra novidade é a parceria firmada entre o MinC (Ministério da Cultura) e a EBC (Empresa Brasil de Comunicação), que permitirá a incorporação gradual de mais de 150 títulos da TV Brasil ao catálogo da plataforma. A expectativa é que o acervo alcance cerca de 3 mil horas de conteúdo audiovisual.
Entre os programas previstos para integração estão Sem Censura, Samba na Gamboa e Xodó de Cozinha. O acordo também prevê que futuros licenciamentos realizados pela EBC (Empresa Brasil de Comunicação) possam incluir a exibição das obras na Tela Brasil.
Além do acesso individual, o conteúdo da plataforma poderá ser utilizado em exibições públicas de caráter institucional, cultural e educativo, desde que sem fins comerciais.
A parceria entre o MinC (Ministério da Cultura) e a EBC (Empresa Brasil de Comunicação) também contempla ações de pesquisa e curadoria voltadas à recuperação e preservação de produções históricas da televisão pública brasileira.