O Governo Federal lançou a Tela Brasil, uma plataforma pública e gratuita de streaming audiovisual criada para ampliar o acesso da população à produção cultural nacional. A iniciativa reúne em um único ambiente digital mais de 500 obras brasileiras, entre curtas, médias e longas-metragens, telefilmes e séries produzidas entre 1910 e 2025.

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O catálogo contempla obras históricas, contemporâneas, conteúdos educativos e acervos de instituições federais ligadas à cultura. Entre os destaques estão 19 produções que representaram o Brasil na disputa pelo Oscar, além de conteúdos voltados ao público infantojuvenil, musicais, documentários e filmes premiados em festivais nacionais e internacionais.

Acervo