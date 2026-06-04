Campos do Jordão espera receber 350 mil turistas durante o feriado de Corpus Christi, um dos mais movimentados na cidade da Serra da Mantiqueira durante o ano. A taxa de ocupação hoteleira deve ficar entre 85% e 90%.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ainda é outono, mas o clima típico do inverno provocou o aumento da procura pela cidade. “Nossa expectativa é receber 350 mil turistas”, confirma Fábio Izar, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Campos do Jordão.