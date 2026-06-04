Campos do Jordão espera receber 350 mil turistas durante o feriado de Corpus Christi, um dos mais movimentados na cidade da Serra da Mantiqueira durante o ano. A taxa de ocupação hoteleira deve ficar entre 85% e 90%.
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Ainda é outono, mas o clima típico do inverno provocou o aumento da procura pela cidade. “Nossa expectativa é receber 350 mil turistas”, confirma Fábio Izar, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Campos do Jordão.
A previsão é que os turistas movimentem cerca de R$ 200 milhões durante a abertura da alta temporada na cidade.
“Vai começar a temporada de inverno 2026, época em que Campos do Jordão se transforma no principal destino do Brasil. O feriado marca a abertura do período mais esperado do ano”, diz a Prefeitura.
Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), 188 mil veículos deverão trafegar neste feriadão pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principal acesso a Campos do Jordão.
O frio é o grande atrativo, mas não o único. Os turistas também sobem a serra interessados nos inúmeros eventos previstos para o final de semana prolongado.
Atrações para todos os gostos
Corpus Christi é o mais movimentado e também o mais badalado feriado em Campos do Jordão. Até domingo, festivais de música eletrônica serão realizados em pontos icônicos da cidade, como o centrinho turístico de Vila Capivari e o Pico do Itapeva. No comando das festas estão os principais DJs da atualidade, entre eles, Syon Trio, Ruback e Vintage Culture.
Ainda estão previstos shows de música sertaneja com Matheuzinho e a dupla Clayton e Romário. Para quem gosta de pagode, Pixote e o cantor Belo são as principais atrações. Os funkeiros MC Cabelinho e MC Tuto também vão se apresentar no feriadão.