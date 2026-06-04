O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) prevê a circulação de mais de 16,7 milhões de veículos nos cerca de 12 mil quilômetros de rodovias sob sua administração até o encerramento do feriado prolongado de Corpus Christi, no domingo (7).

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Operação especial

Para garantir mais segurança e fluidez ao tráfego, o órgão iniciou, na quarta-feira (3), uma operação especial que conta com o apoio de 363 agentes e 92 viaturas operacionais. As ações estão concentradas principalmente nas regiões de serra e litoral, que tradicionalmente registram aumento no fluxo de veículos durante os feriados.