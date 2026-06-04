O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) prevê a circulação de mais de 16,7 milhões de veículos nos cerca de 12 mil quilômetros de rodovias sob sua administração até o encerramento do feriado prolongado de Corpus Christi, no domingo (7).
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Operação especial
Para garantir mais segurança e fluidez ao tráfego, o órgão iniciou, na quarta-feira (3), uma operação especial que conta com o apoio de 363 agentes e 92 viaturas operacionais. As ações estão concentradas principalmente nas regiões de serra e litoral, que tradicionalmente registram aumento no fluxo de veículos durante os feriados.
Entre as medidas previstas estão a implantação de desvios operacionais, reversões pontuais de faixas, controle do uso de acostamentos e outras intervenções, de acordo com a demanda observada nas rodovias.
As equipes do DER-SP estarão posicionadas em importantes corredores estaduais, como as rodovias Manoel Hyppolito Rego (SP-055), em Caraguatatuba, Oswaldo Cruz (SP-125), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) e Oswaldo Barbosa Guisard (SP-046), com o objetivo de agilizar o atendimento a ocorrências e ampliar a segurança dos usuários.
Estimativas
De acordo com as estimativas do departamento, a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) deverá registrar o maior volume de tráfego, com cerca de 188 mil veículos. Na sequência aparecem os trechos da SP-055 que passam por Bertioga e Caraguatatuba.
Recomendações
O DER-SP recomenda que os motoristas planejem suas viagens para horários de menor movimento, especialmente durante a madrugada e no fim da noite. Em situações de emergência, o atendimento gratuito funciona 24 horas por meio do telefone 0800 055 5510.
O órgão também reforça a importância da revisão preventiva dos veículos e do cumprimento das normas de trânsito para reduzir riscos de acidentes e contribuir para a preservação de vidas durante o feriado.