04 de junho de 2026
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Ministério da Agricultura emite alerta para fraude em azeite

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) emitiu alerta de risco ao consumidor sobre o lote 260.289 de azeite de oliva extravirgem da marca San Paolo. Testes confirmaram mistura de outros óleos vegetais na composição do produto, caracterizando fraude.

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Testes

A irregularidade foi detectada em testes realizados pelo LFDA (Laboratório Federal de Defesa Agropecuária), em Goiás. Com base no resultado, a fiscalização determinou o recolhimento imediato do lote irregular e o classificou como impróprio para consumo humano.

Outras irregularidades

Também foram identificadas irregularidades relacionadas à empresa responsável pela importação e comercialização do azeite. O endereço do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) informado nos rótulos do produto e nos documentos fiscais não foi encontrado.

A empresa descumpriu o prazo de manifestação após notificação formal e será autuada administrativamente.

Orientações ao consumidor

 O Ministério orienta os consumidores que interrompam imediatamente o uso do produto e solicitem a substituição, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Denúncias sobre a comercialização do lote podem ser registradas na plataforma oficial Fala.BR.

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