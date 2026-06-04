O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) emitiu alerta de risco ao consumidor sobre o lote 260.289 de azeite de oliva extravirgem da marca San Paolo. Testes confirmaram mistura de outros óleos vegetais na composição do produto, caracterizando fraude.

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Testes

A irregularidade foi detectada em testes realizados pelo LFDA (Laboratório Federal de Defesa Agropecuária), em Goiás. Com base no resultado, a fiscalização determinou o recolhimento imediato do lote irregular e o classificou como impróprio para consumo humano.

Outras irregularidades