04 de junho de 2026
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COLISÃO EM CAÇAPAVA

Dois ônibus para Aparecida batem na Dutra e ferem 10 romeiros

Por Da redação com Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TV Vanguarda
Atendimento aos feridos no acidente com ônibus de romeiros
Atendimento aos feridos no acidente com ônibus de romeiros

Um engavetamento entre dois ônibus de romeiros que seguiam para Aparecida deixou 10 pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (4), no km 121 da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Caçapava.

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A ocorrência envolveu os dois coletivos e mais três veículos de passeio. Parte das vítimas foi encaminhada para hospitais de Caçapava e Taubaté.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h38 para atendimento ao acidente. Equipes dos bombeiros, da concessionária responsável pela rodovia e do Samu atuam no local para socorro às vítimas e apoio à liberação da pista.

Segundo as informações iniciais, todas as vítimas estavam em um dos ônibus. O tráfego permanece com liberação parcial no trecho, o que provoca reflexos para motoristas que seguem pela Dutra no eixo entre São José dos Campos, Caçapava, Taubaté e Aparecida.

O ônibus que seguia à frente havia saído de Major Vieira (SC), enquanto o que colidiu na traseira partiu do Mato Grosso do Sul. Ambos levavam romeiros para o Santuário Nacional de Aparecida.

Atendimento às vítimas

As equipes de resgate prestaram atendimento às vítimas no trecho do acidente. O trabalho envolve triagem, remoção de feridos e organização do fluxo de veículos.

Como as vítimas tiveram ferimentos leves, a prioridade foi atendimento inicial e encaminhamento para unidades de saúde quando necessário.

A identificação dos feridos e o estado de saúde atualizado não foram divulgados nas primeiras informações.

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