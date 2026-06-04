Um engavetamento entre dois ônibus de romeiros que seguiam para Aparecida deixou 10 pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (4), no km 121 da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Caçapava.

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A ocorrência envolveu os dois coletivos e mais três veículos de passeio. Parte das vítimas foi encaminhada para hospitais de Caçapava e Taubaté.