Um engavetamento entre dois ônibus de romeiros que seguiam para Aparecida deixou 10 pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (4), no km 121 da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Caçapava.
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A ocorrência envolveu os dois coletivos e mais três veículos de passeio. Parte das vítimas foi encaminhada para hospitais de Caçapava e Taubaté.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h38 para atendimento ao acidente. Equipes dos bombeiros, da concessionária responsável pela rodovia e do Samu atuam no local para socorro às vítimas e apoio à liberação da pista.
Segundo as informações iniciais, todas as vítimas estavam em um dos ônibus. O tráfego permanece com liberação parcial no trecho, o que provoca reflexos para motoristas que seguem pela Dutra no eixo entre São José dos Campos, Caçapava, Taubaté e Aparecida.
O ônibus que seguia à frente havia saído de Major Vieira (SC), enquanto o que colidiu na traseira partiu do Mato Grosso do Sul. Ambos levavam romeiros para o Santuário Nacional de Aparecida.
Atendimento às vítimas
As equipes de resgate prestaram atendimento às vítimas no trecho do acidente. O trabalho envolve triagem, remoção de feridos e organização do fluxo de veículos.
Como as vítimas tiveram ferimentos leves, a prioridade foi atendimento inicial e encaminhamento para unidades de saúde quando necessário.
A identificação dos feridos e o estado de saúde atualizado não foram divulgados nas primeiras informações.