O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de 514 mil doses da vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20) para a rede pública de saúde. O imunizante, que antes estava disponível apenas na rede privada por cerca de R$ 500, passará a ser oferecido gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) a partir da segunda quinzena de junho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vacina

A nova vacina é destinada principalmente a crianças de até 5 anos de idade e protege contra pneumonia, meningite e outras doenças graves causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae. O diferencial da Pneumo 20 é a proteção contra 20 sorotipos da bactéria, incluindo os tipos 3, 6A e 19A, frequentemente associados a infecções invasivas e à otite média, que pode provocar perda auditiva e outras complicações severas.

Expectativas