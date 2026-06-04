O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de 514 mil doses da vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20) para a rede pública de saúde. O imunizante, que antes estava disponível apenas na rede privada por cerca de R$ 500, passará a ser oferecido gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) a partir da segunda quinzena de junho.
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A vacina
A nova vacina é destinada principalmente a crianças de até 5 anos de idade e protege contra pneumonia, meningite e outras doenças graves causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae. O diferencial da Pneumo 20 é a proteção contra 20 sorotipos da bactéria, incluindo os tipos 3, 6A e 19A, frequentemente associados a infecções invasivas e à otite média, que pode provocar perda auditiva e outras complicações severas.
Expectativas
Segundo o Ministério da Saúde, a previsão é disponibilizar mais de 6,1 milhões de doses do imunizante até o final deste ano. A medida busca ampliar a cobertura vacinal e reduzir os impactos das doenças pneumocócicas, consideradas uma importante causa de internações e mortalidade infantil.
Além dos benefícios à saúde, a incorporação da vacina ao SUS também deve contribuir para a redução dos gastos com internações e tratamentos de alta complexidade.
Entre o início de 2024 e outubro de 2025, o sistema público contabilizou mais de 34 mil atendimentos relacionados a doenças causadas pela bactéria. Apenas em 2025, foram registradas 365 internações de crianças na faixa etária contemplada pela vacinação.
Pneumococo
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o pneumococo é a principal causa de mortes infantis por doenças preveníveis por vacinação. No Brasil, entre 2023 e 2025, foram registrados mais de 4,6 mil casos de meningite pneumocócica, com taxa de letalidade superior a 30%.
Disponibilidade na rede e esquema vacinal
A implementação da Pneumo 20 ocorrerá gradualmente, substituindo as versões anteriores ainda disponíveis nos estoques da rede pública.
Durante o período de transição, as crianças receberão a primeira dose da nova vacina aos 2 meses de idade, a anterior aos 4 meses e uma dose de reforço da Pneumo 20 aos 12 meses. Ao término dos estoques da formulação antiga, o esquema vacinal será realizado exclusivamente com o novo imunizante.
Além das crianças menores de 5 anos, a vacina também será destinada a povos indígenas, idosos acamados ou institucionalizados e pessoas com condições clínicas especiais atendidas nos Cries (Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais).