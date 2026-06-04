Um suposto caso de sequestro em Jacareí mobilizou a Polícia Civil depois que o marido de uma jovem de 19 anos procurou o plantão policial. Ele informou ter recebido uma ligação de pessoas que diziam estar com ela e exigiam R$ 30 mil. O caso teria começado na região do bairro Villa Branca e terminou com os suspeitos se apresentando espontaneamente à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos.

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De acordo com as informações iniciais da investigação, a Polícia Civil iniciou diligências logo após a comunicação feita no plantão de Jacareí. Durante as primeiras apurações, os policiais levantaram registros anteriores em que a jovem apareceria como autora em boletins de ocorrência de estelionato, o que passou a ser considerado na análise da veracidade e da motivação do caso.