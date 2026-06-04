Um suposto caso de sequestro em Jacareí mobilizou a Polícia Civil depois que o marido de uma jovem de 19 anos procurou o plantão policial. Ele informou ter recebido uma ligação de pessoas que diziam estar com ela e exigiam R$ 30 mil. O caso teria começado na região do bairro Villa Branca e terminou com os suspeitos se apresentando espontaneamente à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos.
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De acordo com as informações iniciais da investigação, a Polícia Civil iniciou diligências logo após a comunicação feita no plantão de Jacareí. Durante as primeiras apurações, os policiais levantaram registros anteriores em que a jovem apareceria como autora em boletins de ocorrência de estelionato, o que passou a ser considerado na análise da veracidade e da motivação do caso.
Em entrevista informal, o marido teria relatado que é casado com a jovem há cerca de seis meses e que havia decidido pedir o divórcio depois de tomar conhecimento de ocorrências envolvendo suspeitas de golpes.
Caso tem relação com negociação de veículo
O suposto sequestro em Jacareí passou a ser investigado pelos policiais civis de Jacareí também sob a hipótese de relação com uma negociação de veículo.
Segundo as informações iniciais, o marido relatou que a jovem estava apreensiva ao longo do dia. Durante as apurações, surgiu a informação de que a jovem teria vendido um veículo por R$ 30 mil.
O problema, conforme a linha inicial da investigação, é que o veículo negociado não pertenceria à jovem. As pessoas lesadas nessa venda seriam, em tese, as mesmas que a teriam levado no bairro Villa Branca.
Após receber a informação de que a jovem teria sido levada por ocupantes de um veículo aparentando ser um Peugeot vermelho, os policiais buscaram imagens de câmeras de monitoramento.
Com base nas imagens, a Polícia Civil teria levantado a placa do carro e verificado que o veículo circulava por São José dos Campos.
Suspeitos se apresentaram à polícia
Ao perceber que havia policiais no encalço, os suspeitos teriam decidido se apresentar espontaneamente em uma unidade policial de São José dos Campos. Depois da apresentação dos envolvidos, a ocorrência foi encaminhada à CPJ de São José.
Os suspeitos teriam relatado à Polícia Civil o motivo da ação, relacionado à suposta venda irregular do veículo. A autoridade policial deve avaliar se houve crime de sequestro, extorsão, exercício arbitrário das próprias razões, estelionato ou outros delitos.
Até a publicação desta matéria, não havia informação oficial sobre prisão em flagrante, fiança ou eventual liberação dos envolvidos.
O valor exigido na ligação recebida pelo marido foi de R$ 30 mil, segundo o relato levado ao plantão policial. Esse valor coincide com a quantia que teria sido obtida na negociação do veículo. Essa coincidência passou a ser um dos pontos observados pela investigação.
A Polícia Civil deverá analisar mensagens, ligações, imagens de câmeras, relatos das partes e documentos ligados à venda do carro.