Vídeo da PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra a apreensão de cerca de 250 quilos de maconha em um veículo envolvido em um acidente na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Caçapava, na manhã desta quinta-feira (4).
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Segundo os policiais, o motorista do veículo que transportava a droga fugiu do local do acidente, que ocorreu na altura do km 133 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro. O motorista fugiu no sentido de Eugênio de Melo, na região leste de São José. Viaturas da PRF tentam localizar o condutor.
A PRF informou que houve um engavetamento entre quatro veículos, sem vítimas. O acidente provocou congestionamento no trecho de Caçapava.
Equipes da PRF foram acionadas para atendimento da ocorrência e encontraram a carga de entorpecente durante a verificação de um dos veículos, que é da categoria de picape leve. A ocorrência de apreensão da droga foi apresentada na Delegacia de Polícia de Caçapava.
Segundo informações preliminares, o condutor do outro veículo envolvido no acidente teria fotografado o motorista que fugiu. A imagem poderá auxiliar a PRF e a Polícia Civil na identificação do suspeito.