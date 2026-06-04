Vídeo da PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra a apreensão de cerca de 250 quilos de maconha em um veículo envolvido em um acidente na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Caçapava, na manhã desta quinta-feira (4).

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Segundo os policiais, o motorista do veículo que transportava a droga fugiu do local do acidente, que ocorreu na altura do km 133 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro. O motorista fugiu no sentido de Eugênio de Melo, na região leste de São José. Viaturas da PRF tentam localizar o condutor.