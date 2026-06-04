Um homem de 39 anos foi assassinado a tiros na manhã de quarta-feira (3) no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A vítima, identificada como Marcelo Miguel Benedito, foi morta quando retornava para casa acompanhado da filha de apenas seis anos de idade.

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De acordo com informações registradas pela Polícia Civil, o crime ocorreu na rua Ypê. A ocorrência foi atendida inicialmente por equipes da Polícia Militar, que foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo na região.