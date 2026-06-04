Um homem de 39 anos foi assassinado a tiros na manhã de quarta-feira (3) no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A vítima, identificada como Marcelo Miguel Benedito, foi morta quando retornava para casa acompanhado da filha de apenas seis anos de idade.
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De acordo com informações registradas pela Polícia Civil, o crime ocorreu na rua Ypê. A ocorrência foi atendida inicialmente por equipes da Polícia Militar, que foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo na região.
Segundo o boletim de ocorrência, a esposa da vítima relatou aos policiais que Marcelo havia saído para buscar a filha do casal. Quando retornava para a residência com a criança, um veículo parou em frente ao imóvel. Instantes depois, foram ouvidos cerca de cinco disparos de arma de fogo.
A mulher contou que, ao sair da residência após ouvir os tiros, encontrou o marido caído no chão. A filha do casal, assustada, correu pela rua após presenciar a ação criminosa. Marcelo apresentava uma lesão na região do rosto compatível com disparo de arma de fogo.
Polícia encontrou estojos de munição no local
Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava sem sinais de vida. Durante a preservação da cena do crime, foram encontrados cinco estojos de munição deflagrados, aparentemente compatíveis com uma pistola.
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. A equipe da Polícia Científica realizou os exames periciais necessários e, após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).
A ocorrência foi registrada como homicídio consumado e a autoria do crime permanece desconhecida. A Polícia Civil abriu investigação para identificar os responsáveis pela execução e esclarecer a motivação do assassinato.
Durante as diligências, investigadores da equipe de homicídios apreenderam o telefone celular da vítima, que poderá auxiliar no andamento das investigações. O aparelho foi recolhido no local do crime e encaminhado para análise.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil de Caraguatatuba.