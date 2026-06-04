O feriado prolongado, entre esta quinta-feira (4) e domingo (7), será marcado por tempo estável na maior parte do estado de São Paulo. De acordo com o boletim meteorológico da Defesa Civil estadual, a atuação de uma massa de ar seco e frio vai trazer o sol entre nuvens, mas com temperaturas amenas durante as madrugadas e as manhãs.
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Na faixa litorânea e no extremo leste paulista, a umidade vinda do oceano deve aumentar a nebulosidade, com possibilidade de chuvas isoladas e de fraca intensidade.
Alerta de ar seco e calor à tarde
Ao longo dos quatro dias, as temperaturas devem subir gradualmente no período da tarde. Os índices de umidade relativa do ar no interior paulista podem cair para 30%, acendendo o sinal de alerta para a saúde e para o risco de queimadas.
Recomendações de segurança e saúde
As recomendações para o período são manter a hidratação constante, com atenção redobrada a crianças, idosos e pessoas com histórico de doenças respiratórias. Evitar atividades físicas intensas ao ar livre nos horários mais quentes da tarde.
Para quem vai pegar a estrada, a atenção deve ser máxima em trechos com neblina, com diminuição de velocidade e uso de faróis baixos para evitar acidentes.