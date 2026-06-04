O feriado prolongado, entre esta quinta-feira (4) e domingo (7), será marcado por tempo estável na maior parte do estado de São Paulo. De acordo com o boletim meteorológico da Defesa Civil estadual, a atuação de uma massa de ar seco e frio vai trazer o sol entre nuvens, mas com temperaturas amenas durante as madrugadas e as manhãs.

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Na faixa litorânea e no extremo leste paulista, a umidade vinda do oceano deve aumentar a nebulosidade, com possibilidade de chuvas isoladas e de fraca intensidade.

Alerta de ar seco e calor à tarde