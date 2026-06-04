04 de junho de 2026
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MOTORISTA FUGIU

Dutra: PRF apreende 250 kg de maconha em carro acidentado no Vale

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Viatura da PRF na Via Dutra (imagem ilustrativa)
Viatura da PRF na Via Dutra (imagem ilustrativa)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de 250 quilos de maconha em um veículo envolvido em um acidente na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Caçapava, na manhã desta quinta-feira (4).

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Segundo os policiais, o motorista do veículo que transportava a droga fugiu do local do acidente, que ocorreu na altura do km 133 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro, quase no limite entre Caçapava e São José dos Campos.

A PRF informou que houve uma colisão traseira no local, sem vítimas. O acidente provoca congestionamento no trecho de Caçapava.

Equipes da PRF foram acionadas para atendimento da ocorrência e encontraram a carga de entorpecente durante a verificação de um dos veículos. A ocorrência de apreensão da droga foi apresentada na Delegacia de Polícia de Caçapava.

Segundo informações preliminares, o condutor do outro veículo envolvido no acidente teria fotografado o motorista que fugiu. A imagem poderá auxiliar a PRF e a Polícia Civil na identificação do suspeito.

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