Um acidente envolvendo dois ônibus e três veículos de passeio deixou 12 pessoas feridas na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Caçapava, na manhã desta quinta-feira (4).

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O Corpo de Bombeiros foi acionado, às 7h38, para atender acidente de trânsito do tipo engavetamento no km 121 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro.