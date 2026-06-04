04 de junho de 2026
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VIA DUTRA

AGORA: Acidente entre ônibus e carros deixa 10 feridos no Vale

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Acidente ocorreu em trecho da Via Dutra no Vale do Paraíba
Acidente ocorreu em trecho da Via Dutra no Vale do Paraíba

Um acidente envolvendo dois ônibus e três veículos de passeio deixou ao menos 10 pessoas feridas na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Caçapava, na manhã desta quinta-feira (4).

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O Corpo de Bombeiros foi acionado, às 7h38, para atender acidente de trânsito do tipo engavetamento no km 121 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro.

Equipes dos bombeiros, da concessionária RioSP, responsável pela rodovia, e do Samu atuam no local realizando o atendimento às vítimas.

Até o momento, segundo os bombeiros, há registro preliminar de 10 vítimas com ferimentos leves, todas recebendo atendimento pelas equipes de emergência.

O tráfego permanece com liberação parcial da pista.

* Matéria em atualização

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