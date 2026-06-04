O Santuário Nacional de Aparecida aguarda milhares de devotos para a solenidade de Corpus Christi, festa que celebra o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, centro da vida cristã.

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A programação especial prevê procissão e missa solene, com a presença de romeiros e bispos de diferentes dioceses do Brasil.