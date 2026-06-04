O Santuário Nacional de Aparecida aguarda milhares de devotos para a solenidade de Corpus Christi, festa que celebra o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, centro da vida cristã.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A programação especial prevê procissão e missa solene, com a presença de romeiros e bispos de diferentes dioceses do Brasil.
O novo arcebispo de Aparecida, dom Mário Antônio, vai presidir pela primeira vez a celebração de Corpus Christi no Santuário Nacional. A solenidade acontecerá no Altar Central nesta quinta-feira (4).
A missa começa às 9h e será seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento saindo da nave leste, onde velas e luminárias estarão distribuídas pelos bancos, passando em frente à nave norte e seguindo pelo lado oeste, para contornar a Capela da Ressurreição. O encerramento é na Tribuna Papa Bento 16, onde será concedida a bênção.
Haverá ainda outras nove missas no Santuário Nacional, além de procissão, romaria e Via Sacra no Morro do Cruzeiro a partir da Basílica Histórica.
Veja a programação completa: