04 de junho de 2026
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TOMBOU NA PISTA

Acidente com moto fere 2 e bloqueia Tamoios por 2h em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Motociclista caiu ao fazer uma curva leve à esquerda
Motociclista caiu ao fazer uma curva leve à esquerda

Um acidente com uma motocicleta causou a interdição parcial de uma alça de acesso na rodovia SPI 097/055 (conhecida como Contornos de Caraguatatuba/São Sebastião da Rodovia dos Tamoios), em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na noite dessa quarta-feira (3) e deixou duas pessoas feridas.

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De acordo com informações do CCM (Centro de Controle Multimodal), o condutor de uma motocicleta Honda CG 160 Fan perdeu o controle da direção ao acessar uma curva leve à esquerda, vindo a tombar na pista às 18h28, no sentido leste da via.

O atendimento mobilizou equipes de resgate e da Concessionária Tamoios, além do apoio da Polícia Militar Rodoviária. Por volta das 19h20, o veículo foi removido. As duas vítimas foram amparadas pelas equipes médicas com lesões consideradas leves.

O caso foi considerado de criticidade moderada devido ao impacto gerado no fluxo local.  A alça de acesso da pista dupla ficou parcialmente bloqueada por uma hora e 52 minutos. O tráfego foi totalmente normalizado às 20h20, após a conclusão dos trabalhos de remoção e limpeza.

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