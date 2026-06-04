Um acidente com uma motocicleta causou a interdição parcial de uma alça de acesso na rodovia SPI 097/055 (conhecida como Contornos de Caraguatatuba/São Sebastião da Rodovia dos Tamoios), em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na noite dessa quarta-feira (3) e deixou duas pessoas feridas.

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De acordo com informações do CCM (Centro de Controle Multimodal), o condutor de uma motocicleta Honda CG 160 Fan perdeu o controle da direção ao acessar uma curva leve à esquerda, vindo a tombar na pista às 18h28, no sentido leste da via.