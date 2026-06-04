As duas novas vítimas da dengue em Taubaté foram idosos de 81 e 64 anos, ambos com comorbidades e moradores do município. A cidade está em epidemia de dengue desde abril.

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O mais velho morava no bairro Jaraguá. Ele morreu em 13 de abril e teve o resultado confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz em 20 de maio.