As duas novas vítimas da dengue em Taubaté foram idosos de 81 e 64 anos, ambos com comorbidades e moradores do município. A cidade está em epidemia de dengue desde abril.
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O mais velho morava no bairro Jaraguá. Ele morreu em 13 de abril e teve o resultado confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz em 20 de maio.
A outra vítima foi um homem de 64 anos, morador do Parque das Flores, que morreu em 16 de maio. A confirmação de dengue deu-se em 26 de maio.
Com as duas novas mortes, Taubaté alcançou oito óbitos pela doença e lidera entre as cidades do Vale do Paraíba. O município soma 1.729 casos confirmados e investiga outras três mortes suspeitas.
Outras vítimas da dengue em Taubaté
A sexta vítima na cidade foi uma mulher de 84 anos, moradora do bairro Parque São Cristóvão. De acordo com a Prefeitura de Taubaté, o óbito ocorreu no dia 15 de maio, e o resultado do Instituto Adolfo Lutz confirmou a causa da morte no dia 19 de maio.
A quarta morte em Taubaté foi de uma mulher de 56 anos, moradora do bairro Chácara do Visconde. Segundo a administração municipal, ela tinha comorbidades. A morte ocorreu no dia 12 de maio, e a confirmação de que o óbito foi causado pela dengue foi registrada no dia 19 de maio.
Kaliene Aparecida Scarpa da Silva, 21 anos, foi a quarta morte por dengue em Taubaté. Segundo a Prefeitura, ela era moradora do Parque Três Marias e possuía comorbidades. A morte ocorreu em 28 de abril e o resultado comprobatório foi emitido em 13 de maio.
Um homem de 54 anos, morador do Residencial Estoril, foi a terceira morte por dengue em Taubaté. A morte foi registrada no dia 3 de maio e confirmada no dia 19 do mesmo mês. Segundo a Prefeitura, o homem era tabagista, o que é considerado uma comorbidade.
A segunda morte por dengue na cidade foi da adolescente Gabriella Caroline Custódio, 13 anos. Ela morreu no dia 8 de abril, após passar mal e procurar atendimento no serviço municipal de saúde.
Ela era moradora do bairro Residencial Estoril. A confirmação da causa da morte ocorreu após a conclusão dos exames laboratoriais, divulgados no dia 30 de abril.
A primeira morte por dengue em Taubaté foi de um homem de 80 anos, morador do Jardim Gurilândia. Ele morreu em 5 de abril e o óbito foi confirmado oficialmente no dia 23 do mesmo mês.
Mortes em Jacareí, Tremembé e São José
Tremembé registrou nesta semana a segunda morte por dengue. Trata-se de um homem de 49 anos, que morava no bairro Flor do Campo. Ele morreu em 5 de maio e a morte foi classificada como dengue na última segunda-feira (1º).
A primeira morte na cidade foi de um idoso de 87 anos. Ele tinha comorbidades e morava no bairro Flor do Vale. Tremembé tem 625 casos de dengue e nenhum óbito em investigação no momento.
Em 7 de abril, a Prefeitura de Jacareí confirmou a segunda morte por dengue na cidade em 2026. A vítima foi um homem de 73 anos, que morreu no dia 27 de março. Ele tinha comorbidades. O bairro onde ele morava não foi revelado.
O primeiro óbito aconteceu no dia 27 de janeiro, quando um homem de 63 anos morreu por conta da doença.
São José dos Campos confirmou a única morte por dengue neste ano em 19 de março. A vítima é uma pessoa idosa, com idade entre 65 e 79 anos. A Prefeitura de São José dos Campos não divulga dados de vítimas da dengue. A cidade chegou a 811 casos confirmados e dois óbitos em investigação.
O Vale do Paraíba chegou a 13 mortes por dengue em 2026, com 5.859 casos confirmados e outros 10 óbitos em investigação.