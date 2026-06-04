Duas novas mortes por dengue foram registradas em Taubaté e uma em Tremembé, de acordo com informações do painel de monitoramento da dengue do governo estadual.
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Taubaté alcançou oito óbitos pela doença e lidera entre as cidades do Vale do Paraíba. Tremembé registrou a segunda morte por dengue. Há ainda dois óbitos em Jacareí e um em São José dos Campos.
Com isso, o Vale do Paraíba chegou a 13 mortes por dengue em 2026, com 5.859 casos confirmados e outras 10 mortes em investigação.
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Vítimas da dengue
Em Taubaté, as duas novas mortes por dengue foram de um homem de 81 anos, morador do bairro Jaraguá, que morreu em 13 de abril e teve resultado confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz em 20 de maio.
A outra vítima foi um homem de 64 anos, morador do Parque das Flores, que morreu em 16 de maio. A confirmação por dengue deu-se em 26 de maio. Ambos apresentavam comorbidades, segundo a administração municipal.
A Prefeitura de Tremembé informou que a vítima é um homem de 49 anos, que morava no bairro Flor do Campo. Ele morreu em 5 de maio. A morte foi classificada como dengue na última segunda-feira (1º).
Taubaté passou de seis mortes por dengue no final de maio para oito no começo de junho. A cidade está em epidemia de dengue desde abril. Taubaté registra 3.170 casos confirmados e três óbitos em investigação.
A cidade ultrapassou Jacareí, que liderava o painel de casos na região, atualmente com 2.062 confirmados, duas mortes e nenhum óbito suspeito.
São José dos Campos chegou a 811 casos confirmados, uma morte e dois óbitos em investigação. Tremembé tem 625 casos e duas mortes, sem óbitos em investigação no momento.