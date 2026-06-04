Duas novas mortes por dengue foram registradas em Taubaté e uma em Tremembé, de acordo com informações do painel de monitoramento da dengue do governo estadual.

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Taubaté alcançou oito óbitos pela doença e lidera entre as cidades do Vale do Paraíba. Tremembé registrou a segunda morte por dengue. Há ainda dois óbitos em Jacareí e um em São José dos Campos.