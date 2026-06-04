Há quase um mês do desaparecimento, a família do técnico de enfermagem Jansen Rodrigues Marcelino ainda espera notícias. Ele foi visto pela última vez em São José dos Campos, em 9 de maio de 2026. Desde então, parentes e amigos se mobilizam em campanhas de busca nas redes sociais e tentam dar visibilidade ao caso.
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O desaparecimento
Morador da Vila Iracema, o profissional de saúde de 44 anos deixou sua casa sozinho, dirigindo um veículo Chevrolet Celta prata, e não retornou.
Ele é uma figura conhecida e querida na área da saúde em São José dos Campos, tendo trabalhado no Hospital da Vila Industrial e no Hospital São Francisco.
Solteiro, Jansen mora com a mãe, uma idosa que recentemente passou por tratamento contra o câncer e está desesperada com o desaparecimento do filho.
A irmã de Jansen, Joyce, desabafou sobre a falta de pistas: "Infelizmente, até o momento não temos nenhuma informação. Estamos buscando."
Como ajudar?
Se você viu Jansen, o veículo Celta prata, ou tem qualquer informação que possa levar ao paradeiro dele, entre em contato:
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Telefone da família: (12) 98177-5020
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Polícia Civil (Disque Denúncia): 181
Polícia Militar: 190