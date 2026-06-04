Há quase um mês do desaparecimento, a família do técnico de enfermagem Jansen Rodrigues Marcelino ainda espera notícias. Ele foi visto pela última vez em São José dos Campos, em 9 de maio de 2026. Desde então, parentes e amigos se mobilizam em campanhas de busca nas redes sociais e tentam dar visibilidade ao caso.

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O desaparecimento

Morador da Vila Iracema, o profissional de saúde de 44 anos deixou sua casa sozinho, dirigindo um veículo Chevrolet Celta prata, e não retornou.