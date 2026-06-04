04 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ONDE ESTÁ JANSEN?

SJC: Família busca por Jansen, desaparecido há quase um mês

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Jansen está desaparecido desde 9 de maio de 2026
Jansen está desaparecido desde 9 de maio de 2026

Há quase um mês do desaparecimento, a família do técnico de enfermagem Jansen Rodrigues Marcelino ainda espera notícias. Ele foi visto pela última vez em São José dos Campos, em 9 de maio de 2026. Desde então, parentes e amigos se mobilizam em campanhas de busca nas redes sociais e tentam dar visibilidade ao caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O desaparecimento

Morador da Vila Iracema, o profissional de saúde de 44 anos deixou sua casa sozinho, dirigindo um veículo Chevrolet Celta prata, e não retornou.

Ele é uma figura conhecida e querida na área da saúde em São José dos Campos, tendo trabalhado no Hospital da Vila Industrial e no Hospital São Francisco.

Solteiro, Jansen mora com a mãe, uma idosa que recentemente passou por tratamento contra o câncer e está desesperada com o desaparecimento do filho.

A irmã de Jansen, Joyce, desabafou sobre a falta de pistas: "Infelizmente, até o momento não temos nenhuma informação. Estamos buscando."

Como ajudar?

Se você viu Jansen, o veículo Celta prata, ou tem qualquer informação que possa levar ao paradeiro dele, entre em contato:

  • Telefone da família: (12) 98177-5020

  • Polícia Civil (Disque Denúncia): 181

  • Polícia Militar: 190

    • Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários