Os turistas que planejam aproveitar o feriado prolongado nas praias paulistas devem ficar atentos às sinalizações de balneabilidade. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) divulgou um novo boletim que classifica 58 praias como impróprias para o banho em todo o litoral do estado. No Litoral Norte, há apenas um ponto de atenção. A praia Rio Itamambuca, em Ubatuba, é a única da região com recomendação de restrição.
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Litoral Norte
Apesar do alerta para o Rio Itamambuca, os turistas que escolheram a região norte do litoral paulista encontram 97 praias liberadas.
No caso específico da Rio Itamambuca, o histórico recente mostra que, ao longo de 2026, o local esteve próprio para o banho apenas por um curto período, entre os dias 18 e 24 de janeiro.
Riscos à saúde e causas da contaminação
A recomendação das autoridades de saúde e do órgão ambiental é de evitar o banho em áreas sinalizadas com a bandeira vermelha. As praias são classificadas como impróprias quando a análise da água aponta uma quantidade de bactérias superior ao limite máximo permitido por lei.
O contato com a água contaminada pode causar diversos problemas de saúde, tais como:
Gastroenterite (infecção intestinal que causa enjoos, vômitos e diarreia);
Doenças e infecções na pele;
Infecções nos olhos e ouvidos.
Segundo os técnicos da Cetesb, a contaminação da água nessas regiões geralmente decorre do descarte irregular de esgoto ou de detritos urbanos que são carregados pelas águas da chuva em direção ao mar. A atual classificação da Cetesb é válida até a próxima quarta-feira (9).