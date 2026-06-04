04 de junho de 2026
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BALNEABILIDADE

Praia de Ubatuba está imprópria para banho desde janeiro de 2026

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Cetesb
Rio Itamambuca é a única praia com restrição neste feriado
Rio Itamambuca é a única praia com restrição neste feriado

Os turistas que planejam aproveitar o feriado prolongado nas praias paulistas devem ficar atentos às sinalizações de balneabilidade. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) divulgou um novo boletim que classifica 58 praias como impróprias para o banho em todo o litoral do estado. No Litoral Norte, há apenas um ponto de atenção. A praia Rio Itamambuca, em Ubatuba, é a única da região com recomendação de restrição.

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Litoral Norte

Apesar do alerta para o Rio Itamambuca, os turistas que escolheram a região norte do litoral paulista encontram 97 praias liberadas.

No caso específico da Rio Itamambuca, o histórico recente mostra que, ao longo de 2026, o local esteve próprio para o banho apenas por um curto período, entre os dias 18 e 24 de janeiro.

Riscos à saúde e causas da contaminação

A recomendação das autoridades de saúde e do órgão ambiental é de evitar o banho em áreas sinalizadas com a bandeira vermelha. As praias são classificadas como impróprias quando a análise da água aponta uma quantidade de bactérias superior ao limite máximo permitido por lei.

O contato com a água contaminada pode causar diversos problemas de saúde, tais como:

Gastroenterite (infecção intestinal que causa enjoos, vômitos e diarreia);

  • Doenças e infecções na pele;

  • Infecções nos olhos e ouvidos.

    • Segundo os técnicos da Cetesb, a contaminação da água nessas regiões geralmente decorre do descarte irregular de esgoto ou de detritos urbanos que são carregados pelas águas da chuva em direção ao mar. A atual classificação da Cetesb é válida até a próxima quarta-feira (9).

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