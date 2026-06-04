Os turistas que planejam aproveitar o feriado prolongado nas praias paulistas devem ficar atentos às sinalizações de balneabilidade. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) divulgou um novo boletim que classifica 58 praias como impróprias para o banho em todo o litoral do estado. No Litoral Norte, há apenas um ponto de atenção. A praia Rio Itamambuca, em Ubatuba, é a única da região com recomendação de restrição.

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Litoral Norte

Apesar do alerta para o Rio Itamambuca, os turistas que escolheram a região norte do litoral paulista encontram 97 praias liberadas.