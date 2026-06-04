Um casal foi preso ao ser perseguido por populares após tentativa de furto de roupas em um estabelecimento na região central de São José dos Campos.
A ação ocorreu na manhã de quarta-feira (3), durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na rua Sebastião Humel.
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A equipe visualizou a dupla fugindo do interior da loja e a movimentação das pessoas e conseguiu abordar os suspeitos.
Funcionários relataram que eles tentaram levar várias peças de roupa, mas foram surpreendidos e abandonaram os produtos. No local, foi recuperada uma sacola com 48 peças de confecção, equivalentes a R$ 1.700.
Os dois confessaram a tentativa de furto e contaram que usaram sacolas ocultas para guardar os produtos, utilizando abraçadeiras plásticas para tentar disfarçar e sair sem pagar. Foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.