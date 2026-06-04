Um casal foi preso ao ser perseguido por populares após tentativa de furto de roupas em um estabelecimento na região central de São José dos Campos.

A ação ocorreu na manhã de quarta-feira (3), durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na rua Sebastião Humel.

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