04 de junho de 2026
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CONDUTOR PRESO

PM flagra guincho levando carros furtados pela Dutra no Vale

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Guincho levava carros furtados pela via Dutra
Guincho levava carros furtados pela via Dutra

Um homem foi preso transportando dois veículos furtados com um guincho em Jacareí. A ação ocorreu na segunda-feira (1º) durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de  Polícia Militar do Interior).

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A equipe seguiu o guincho pela Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. Ele levava um Ford Fiesta, com queixa de furto em 22 de maio de 2026, e um Gol, com furto registrado em 25 de maio.

O condutor foi abordado no km 172 e a pesquisa aos sistemas confirmou que os carros eram produto de furto. Os veículos foram recuperados e ele foi preso em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça.

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