Um homem foi preso transportando dois veículos furtados com um guincho em Jacareí. A ação ocorreu na segunda-feira (1º) durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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A equipe seguiu o guincho pela Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. Ele levava um Ford Fiesta, com queixa de furto em 22 de maio de 2026, e um Gol, com furto registrado em 25 de maio.