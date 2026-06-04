Durante patrulhamento na área do Perequê-Açu, a equipe visualizou um veículo, cujo condutor demonstrou atitude suspeita ao perceber a presença da viatura. Ele foi abordado e, com ele, foram localizadas porções de cocaína. Em vistoria veicular, foram encontradas porções de maconha e dinheiro em espécie.

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O condutor admitiu a prática de comercialização de entorpecentes e confirmou manter drogas em sua residência, no bairro Taquaral. No local, foram apreendidos: 3,890 kg de maconha (cinco tijolos); 154 porções de cocaína; 36 porções de maconha fracionadas para venda; uma balança de precisão; materiais para embalo; R$ 1.000 em espécie.