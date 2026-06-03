Natural de São José dos Campos, a jovem Mylena Ribeiro, de apenas 10 anos, vem se destacando no jiu-jitsu internacional. Atualmente morando em Portugal, a atleta acumula títulos importantes e mantém uma marca expressiva: está invicta há quatro anos.

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Segundo a lutadora, nesse período ela não sofreu derrotas e também não permitiu que adversárias pontuassem ou conquistassem vantagens durante as competições. Além disso, afirma ter vencido todas as lutas por finalização.