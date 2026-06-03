Natural de São José dos Campos, a jovem Mylena Ribeiro, de apenas 10 anos, vem se destacando no jiu-jitsu internacional. Atualmente morando em Portugal, a atleta acumula títulos importantes e mantém uma marca expressiva: está invicta há quatro anos.
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Segundo a lutadora, nesse período ela não sofreu derrotas e também não permitiu que adversárias pontuassem ou conquistassem vantagens durante as competições. Além disso, afirma ter vencido todas as lutas por finalização.
Mesmo ainda na infância, Mylena já coleciona conquistas relevantes na modalidade. Entre os principais resultados da carreira estão quatro títulos nacionais, quatro títulos do Grand Slam e dois campeonatos europeus.
A atleta foi campeã europeia em 2024 pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF). No ano seguinte, voltou a conquistar o título continental, desta vez pela Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu Brasileiro (PBJJF).
Além das competições de destaque, a jovem também soma diversos títulos em torneios nacionais ao longo da trajetória esportiva.
Representando Portugal nas competições, Mylena segue levando o nome de São José para os tatames e construindo uma carreira inicial marcada por resultados expressivos no jiu-jitsu.