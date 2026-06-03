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SJC faz Operação Casa Limpa em bairros com riscos contra dengue

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Claudio Vieira/PMSJC
SJC faz Operação Casa Limpa em bairros com riscos contra dengue
SJC faz Operação Casa Limpa em bairros com riscos contra dengue

Moradores da região sudeste de São José dos Campos terão uma nova ação de combate à dengue neste sábado (6). A Operação Casa Limpa será realizada das 7h às 12h, com recolhimento de materiais que possam servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti.

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A orientação é que os moradores deixem os objetos em frente às residências antes da passagem dos caminhões. A iniciativa integra as ações de prevenção desenvolvidas pela Prefeitura para reduzir os focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Os bairros atendidos serão:

  • Condomínio Residencial Bell Park

  • Jardim Colorado

Condomínio Verana

  • Residencial Flamboyant

  • Parque Martim Cererê

  • Putim

  • Jardim Portal dos Pássaros

  • Recanto dos Eucaliptos

  • Parque Santos Dumont

  • Sítio Bom Jesus

  • Chácaras São José

  • Jardim Uirá

  • Residencial São Francisco

  • Jardim do Lago

    • Segundo a Prefeitura, as regiões foram selecionadas com base na segunda Avaliação de Densidade Larvária (ADL) de 2026, que apontou essas áreas em situação de risco para a proliferação do mosquito.

    Poderão ser descartados recipientes que acumulam água, como latas, garrafas, pneus, baldes, tambores, lonas, vasos sanitários, piscinas desmontáveis e outros objetos semelhantes. Materiais como móveis, restos de construção e madeira não serão recolhidos e devem ser levados aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).

    De acordo com o município, as 20 edições da Operação Casa Limpa realizadas neste ano já resultaram na retirada de mais de 13 toneladas de materiais considerados potenciais criadouros do mosquito.

    Além da coleta de objetos, a cidade mantém outras ações de combate à dengue, incluindo instalação de ovitrampas, utilização de drones, carro antidengue, nebulização e monitoramento realizado pelos Agentes de Combate às Endemias.

    A Prefeitura também orienta os moradores a manter caixas-d'água e reservatórios fechados, eliminar recipientes com água parada e permitir a entrada dos agentes de saúde durante as vistorias. Os profissionais atuam uniformizados e identificados com crachá oficial.

    Casos suspeitos de focos do mosquito podem ser informados por meio da Central 156, disponível por telefone, site e aplicativo.

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