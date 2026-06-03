Moradores da região sudeste de São José dos Campos terão uma nova ação de combate à dengue neste sábado (6). A Operação Casa Limpa será realizada das 7h às 12h, com recolhimento de materiais que possam servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti.

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A orientação é que os moradores deixem os objetos em frente às residências antes da passagem dos caminhões. A iniciativa integra as ações de prevenção desenvolvidas pela Prefeitura para reduzir os focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.