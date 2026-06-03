As semifinais masculinas do Fight do Milhão serão realizadas neste sábado (6), a partir das 20h, na Farma Conde Arena. O evento definirá os dois finalistas do torneio da categoria meio-médio (até 77 kg), cujo campeão receberá um prêmio de R$ 500 mil. As lutas terão transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e Combate.

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A entrada será gratuita. Ao todo, dois mil ingressos serão disponibilizados ao público e poderão ser retirados em cinco unidades da rede Farma Conde. Cada pessoa poderá retirar até dois convites mediante apresentação do CPF, respeitando a ordem de chegada.