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LUTA

Semifinais do Fight do Milhão acontecem sábado na Farma Conde

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Carlos Ventura/Jungle Fight
Semifinais do Fight do Milhão acontecem sábado na Farma Conde
Semifinais do Fight do Milhão acontecem sábado na Farma Conde

As semifinais masculinas do Fight do Milhão serão realizadas neste sábado (6), a partir das 20h, na Farma Conde Arena. O evento definirá os dois finalistas do torneio da categoria meio-médio (até 77 kg), cujo campeão receberá um prêmio de R$ 500 mil. As lutas terão transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e Combate.

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A entrada será gratuita. Ao todo, dois mil ingressos serão disponibilizados ao público e poderão ser retirados em cinco unidades da rede Farma Conde. Cada pessoa poderá retirar até dois convites mediante apresentação do CPF, respeitando a ordem de chegada.

Para acessar o evento, será necessário doar um quilo de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão destinados ao Fundo Social, que fará a distribuição para entidades cadastradas no município.

Na disputa pelas vagas na final, o paraense Ernane Pimenta enfrentará o mineiro Guilherme Silva em uma das semifinais. Do outro lado da chave, o paulista Matheus The Monster terá pela frente o mineiro Fabrício Bakai.

Retirada de ingressos

São José dos Campos

Avenida Salmão, 325 – Jardim Aquarius

  • Avenida Andrômeda, 1729 – Jardim Satélite

  • Avenida Pedro Álvares Cabral, 757 – Jardim Paulista

    • Jacareí

    • Avenida Getúlio Vargas, 3450 – Vila Branca

    Taubaté

    • Avenida Santa Cruz do Areão, 443 – Areão

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