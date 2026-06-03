As semifinais masculinas do Fight do Milhão serão realizadas neste sábado (6), a partir das 20h, na Farma Conde Arena. O evento definirá os dois finalistas do torneio da categoria meio-médio (até 77 kg), cujo campeão receberá um prêmio de R$ 500 mil. As lutas terão transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e Combate.
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A entrada será gratuita. Ao todo, dois mil ingressos serão disponibilizados ao público e poderão ser retirados em cinco unidades da rede Farma Conde. Cada pessoa poderá retirar até dois convites mediante apresentação do CPF, respeitando a ordem de chegada.
Para acessar o evento, será necessário doar um quilo de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão destinados ao Fundo Social, que fará a distribuição para entidades cadastradas no município.
Na disputa pelas vagas na final, o paraense Ernane Pimenta enfrentará o mineiro Guilherme Silva em uma das semifinais. Do outro lado da chave, o paulista Matheus The Monster terá pela frente o mineiro Fabrício Bakai.
Retirada de ingressos
São José dos Campos
Avenida Salmão, 325 – Jardim Aquarius
Avenida Andrômeda, 1729 – Jardim Satélite
Avenida Pedro Álvares Cabral, 757 – Jardim Paulista
Jacareí
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Avenida Getúlio Vargas, 3450 – Vila Branca
Taubaté
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Avenida Santa Cruz do Areão, 443 – Areão