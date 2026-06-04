Um homem de 30 anos morreu após ser baleado durante uma abordagem policial. Segundo as informações preliminares, ele teria entrado em confronto com agentes e conseguido tomar a arma de um dos policiais antes de ser atingido pelos disparos.

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O caso aconteceu na zona leste de São Paulo. A vítima foi identificada como Alisson da Silva, que trabalhava em um galpão de reciclagem da região.