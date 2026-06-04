Um homem de 30 anos morreu após ser baleado durante uma abordagem policial. Segundo as informações preliminares, ele teria entrado em confronto com agentes e conseguido tomar a arma de um dos policiais antes de ser atingido pelos disparos.
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O caso aconteceu na zona leste de São Paulo. A vítima foi identificada como Alisson da Silva, que trabalhava em um galpão de reciclagem da região.
De acordo com testemunhas, Alisson reagiu à ação policial e se apoderou da arma de um dos agentes. Durante a ocorrência, ele foi baleado nas pernas e no peito. Apesar de ter sido socorrido, não resistiu aos ferimentos.
Moradores e pessoas próximas afirmam que o homem era conhecido no bairro por sua dedicação ao trabalho. Há cerca de cinco anos, ele vivia e trabalhava em um galpão administrado por um casal que o acolheu e lhe ofereceu uma oportunidade de emprego.
Segundo relatos, antes do episódio, Alisson havia saído para trocar dinheiro e demorou a retornar. Posteriormente, foi encontrado com escoriações pelo corpo e com a bicicleta danificada, a aproximadamente um quilômetro do local onde trabalhava.
A suspeita levantada por pessoas próximas é de que ele tenha se envolvido em um acidente de trânsito antes da abordagem. Ainda conforme os relatos, o homem seguia para uma bicicletaria para tratar do conserto do veículo quando ocorreu a ação policial.
Imagens de câmeras de segurança registraram a ocorrência e deverão auxiliar nas investigações. O caso está sendo apurado pelo Departamento de Homicídios, que irá esclarecer as circunstâncias da abordagem e dos disparos.