Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 13h05, após uma denúncia feita pelo telefone 190 informar sobre a possível localização de um corpo humano em uma região de difícil acesso.

Um corpo foi encontrado na tarde desta quarta-feira (3) em uma área de mata na Estrada Municipal do Macuco, na zona rural de Taubaté. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil e foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais visualizaram o cadáver em meio à vegetação, próximo a um barranco íngreme. A vítima, aparentemente do sexo masculino, já estava sem sinais vitais e não havia sido identificada até o registro da ocorrência.

De acordo com o boletim, por causa das condições do terreno e do risco no acesso, os policiais não conseguiram se aproximar do corpo de forma segura em um primeiro momento. A equipe fez registros fotográficos à distância e preservou a área de maneira indireta até a chegada da perícia.

O corpo foi localizado em uma região rural, com vegetação extensa e acesso dificultado. A causa da morte ainda será apurada por meio de exames periciais.