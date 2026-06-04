Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (2) suspeito de matar o próprio avô, de 78 anos. De acordo com a Polícia Militar, o crime teria sido motivado por um desejo de vingança relacionado à morte da mãe do investigado.

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O homicídio ocorreu na região central de Goiabeira. A vítima foi identificada como Sebastião Cândido Pereira e morreu após ser atacada com golpes de canivete.