Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (2) suspeito de matar o próprio avô, de 78 anos. De acordo com a Polícia Militar, o crime teria sido motivado por um desejo de vingança relacionado à morte da mãe do investigado.
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O homicídio ocorreu na região central de Goiabeira. A vítima foi identificada como Sebastião Cândido Pereira e morreu após ser atacada com golpes de canivete.
Segundo as informações repassadas pela polícia, o suspeito acreditava que o avô teria participação na morte de sua mãe. O caso, que inicialmente era tratado de outra forma, passou a ser investigado como homicídio.
Após o crime, equipes policiais iniciaram buscas e conseguiram localizar o jovem escondido em uma construção. Ele foi preso e encaminhado para os procedimentos legais.
Conforme o boletim de ocorrência, ao ser questionado sobre o assassinato, o suspeito teria afirmado aos policiais que não se arrependia da ação.
A Polícia Civil assumiu as investigações e irá apurar as circunstâncias do crime, além de verificar a possível relação entre o homicídio e a morte da mãe do suspeito.