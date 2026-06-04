A morte de um adolescente de 14 anos em um grave acidente envolvendo uma van escolar e uma carreta comoveu familiares, amigos e toda a comunidade escolar. Conhecido pelo sonho de se tornar jogador de futebol, o jovem teria pedido para não ir à escola horas antes da tragédia, segundo relatos da família.
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O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (1º), na rodovia GO-518, entre os municípios de Buriti de Goiás e Córrego do Ouro. A colisão entre a van que transportava estudantes e uma carreta carregada de gado deixou cinco alunos mortos.
Entre as vítimas estava Ezequiel Souza Oliveira, de 14 anos. De acordo com familiares, o adolescente comentou na manhã daquele dia que sentia que deveria permanecer em casa e chegou a pedir para não ir à escola. No entanto, por causa da semana de provas, acabou seguindo para as aulas normalmente.
Além de Ezequiel, também perderam a vida Lucas Antônio de Souza Dias, Isadora Castro Neves, Izadora Monteiro da Silva e Maria Carolina Sabino Alves.
A tragédia gerou forte comoção em Goiás e provocou manifestações de solidariedade à família das vítimas. Amigos, professores e moradores da região lamentaram a perda precoce dos estudantes.
Em razão do acidente, o governo estadual decretou três dias de luto oficial. As circunstâncias da colisão seguem sendo apuradas pelas autoridades responsáveis.