A morte de um adolescente de 14 anos em um grave acidente envolvendo uma van escolar e uma carreta comoveu familiares, amigos e toda a comunidade escolar. Conhecido pelo sonho de se tornar jogador de futebol, o jovem teria pedido para não ir à escola horas antes da tragédia, segundo relatos da família.

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O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (1º), na rodovia GO-518, entre os municípios de Buriti de Goiás e Córrego do Ouro. A colisão entre a van que transportava estudantes e uma carreta carregada de gado deixou cinco alunos mortos.