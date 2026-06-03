Um comerciante de 50 anos foi assassinado a tiros dentro do próprio estabelecimento na noite de terça-feira (2). O crime foi registrado por câmeras de segurança e mostra a ação dos criminosos momentos antes da execução da vítima.

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O homicídio ocorreu na Rua Boa Intenção, no bairro São José, zona leste de Manaus. A vítima foi identificada como Evilazio Alves.