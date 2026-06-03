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HOMICÍDIO

VÍDEO: Comerciante é morto a tiros durante assalto

Por Da Redação | Manaus (AM)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Comerciante é morto a tiros durante assalto
Comerciante é morto a tiros durante assalto

Um comerciante de 50 anos foi assassinado a tiros dentro do próprio estabelecimento na noite de terça-feira (2). O crime foi registrado por câmeras de segurança e mostra a ação dos criminosos momentos antes da execução da vítima.

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O homicídio ocorreu na Rua Boa Intenção, no bairro São José, zona leste de Manaus. A vítima foi identificada como Evilazio Alves.

De acordo com as imagens do sistema de vigilância, o comerciante foi surpreendido pelos suspeitos dentro do local onde trabalhava. Antes de ser morto com um disparo na cabeça, ele ainda teria sido agredido pelos criminosos.

Após o ataque, os autores fugiram. Equipes policiais foram acionadas para atender a ocorrência e iniciaram os procedimentos de investigação.

As gravações das câmeras de segurança deverão auxiliar no trabalho da polícia para identificar os envolvidos e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, não havia informações sobre prisões relacionadas ao caso.

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