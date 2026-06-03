Um homem de 34 anos foi morto a tiros na manhã de terça-feira (2). A vítima foi encontrada sem vida, com várias marcas de disparos de arma de fogo, e o caso passou a ser investigado pelas autoridades policiais.

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O crime ocorreu no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. A vítima foi identificada como Elias Nascimento Bastos, conhecido pelo apelido de "Patinho".