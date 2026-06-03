Um homem de 34 anos foi morto a tiros na manhã de terça-feira (2). A vítima foi encontrada sem vida, com várias marcas de disparos de arma de fogo, e o caso passou a ser investigado pelas autoridades policiais.
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O crime ocorreu no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. A vítima foi identificada como Elias Nascimento Bastos, conhecido pelo apelido de "Patinho".
De acordo com as informações iniciais, o homem foi localizado na Rua da Paz, nas proximidades da Estrada da Vivenda. Equipes policiais foram acionadas e isolaram a área para a realização dos trabalhos periciais.
Além da violência do homicídio, a comoção tomou conta do local. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher apontada como mãe da vítima chorando ao lado do corpo logo após o crime, cena que emocionou moradores da região.
Após a perícia, o caso foi encaminhado para investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que buscará identificar a autoria e a motivação do assassinato. Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos.