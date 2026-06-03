03 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

'Acorda, mamãe vai te salvar', grita mãe sobre corpo do filho

Por Da Redação | Manaus
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
'Acorda, mamãe vai te salvar', grita mãe sobre corpo do filho
'Acorda, mamãe vai te salvar', grita mãe sobre corpo do filho

Um homem de 34 anos foi morto a tiros na manhã de terça-feira (2). A vítima foi encontrada sem vida, com várias marcas de disparos de arma de fogo, e o caso passou a ser investigado pelas autoridades policiais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. A vítima foi identificada como Elias Nascimento Bastos, conhecido pelo apelido de "Patinho".

De acordo com as informações iniciais, o homem foi localizado na Rua da Paz, nas proximidades da Estrada da Vivenda. Equipes policiais foram acionadas e isolaram a área para a realização dos trabalhos periciais.

Além da violência do homicídio, a comoção tomou conta do local. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher apontada como mãe da vítima chorando ao lado do corpo logo após o crime, cena que emocionou moradores da região.

Após a perícia, o caso foi encaminhado para investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que buscará identificar a autoria e a motivação do assassinato. Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários