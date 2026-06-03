Um homem de 24 anos, investigado por homicídio qualificado e procurado pela Justiça desde março de 2024, foi preso na noite de terça-feira (2) durante uma ação integrada das forças de segurança. A captura ocorreu após um trabalho de inteligência que envolveu policiais civis e militares.
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O suspeito foi localizado na cidade de Coruripe, em Alagoas. De acordo com a Polícia Civil de Sergipe, ele é apontado como um dos responsáveis pela morte de Melício Carlos Francelino, conhecido como "Pagode".
O crime aconteceu em 10 de março de 2024, no povoado Areia Branca, zona rural de Pacatuba, em Sergipe, mas voltou a viralizar nas redes sociais por conta do vídeo. Segundo as investigações, a vítima foi assassinada com golpes de arma branca.
Ainda conforme a polícia, o homicídio teria sido motivado por desavenças antigas e planejado previamente. As apurações também indicam a participação de outra pessoa na ação criminosa.
Após o recebimento de denúncias anônimas, as equipes conseguiram identificar o paradeiro do investigado e realizar a prisão. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Penedo, em Alagoas, onde permanece à disposição da Justiça sergipana.
O caso segue sob investigação para o esclarecimento completo dos fatos e a responsabilização dos envolvidos.