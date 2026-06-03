Um homem de 24 anos, investigado por homicídio qualificado e procurado pela Justiça desde março de 2024, foi preso na noite de terça-feira (2) durante uma ação integrada das forças de segurança. A captura ocorreu após um trabalho de inteligência que envolveu policiais civis e militares.

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O suspeito foi localizado na cidade de Coruripe, em Alagoas. De acordo com a Polícia Civil de Sergipe, ele é apontado como um dos responsáveis pela morte de Melício Carlos Francelino, conhecido como "Pagode".