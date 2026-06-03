São José dos Campos inicia nesta quarta-feira (3) uma operação de segurança voltada ao combate a fluxos, algazarra, som alto e outras ocorrências de perturbação do sossego durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A ação segue até domingo (7) e será realizada em todas as regiões da cidade.
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A chamada Operação Feriado Seguro integra o programa São José Unida e reúne equipes da Guarda Civil Municipal, Secretaria de Mobilidade Urbana, Polícia Militar e outras forças de segurança. O objetivo é reforçar a fiscalização em pontos com maior incidência de ocorrências e ampliar a sensação de segurança da população durante os quatro dias de feriado.
Entre as principais frentes da operação estão bloqueios viários, abordagens e fiscalizações contra veículos com som alto, motos com escapamentos irregulares e aglomerações que possam provocar transtornos aos moradores. A atuação também terá foco em estabelecimentos comerciais com funcionamento irregular ou relacionados a denúncias de perturbação do sossego.
O patrulhamento será intensificado com viaturas, motos, bicicletas e equipes a pé. A Polícia Militar também participará da ação por meio do Programa de Atividade Delegada.
Nos principais corredores viários, agentes de Mobilidade Urbana farão ações educativas ligadas à Lei Seca, com o objetivo de orientar motoristas e reduzir riscos de acidentes durante o período de maior movimentação na cidade.
A população pode colaborar com denúncias anônimas pelos telefones 153, da Guarda Civil Municipal, ou 190, da Polícia Militar.