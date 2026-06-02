Um adolescente de 17 anos morreu após passar mal durante uma ocorrência relacionada à apreensão de drogas, na região norte de São José dos Campos.

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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais realizavam patrulhamento na região do bairro Alto da Ponte quando viram olheiros alertando sobre a chegada da equipe.