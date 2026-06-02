Um adolescente de 17 anos morreu após passar mal durante uma ocorrência relacionada à apreensão de drogas, na região norte de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais realizavam patrulhamento na região do bairro Alto da Ponte quando viram olheiros alertando sobre a chegada da equipe.
Diversas pessoas que estavam no local fugiram correndo. O adolescente, identificado como Kauan Vitor Mesquita dos Santos, saiu correndo de uma casa abandonada, localizada na rua José Pereira Filho.
Ao receber ordem de parada, ele se sentou e começou a vomitar. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou uma possível parada cardiorrespiratória, encaminhando o jovem para a UPA Alto da Ponte, onde ele deu entrada às 18h44, vindo a morrer às 20h10.
Apreensões
Durante buscas na casa abandonada, os policiais localizaram entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 15 porções de crack, 40 porções de cocaína e 80 porções de maconha. Além das drogas, também foi localizada a quantia de R$ 307,65 em dinheiro. O caso será investigado.