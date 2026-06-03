A morte do bebê Lorenzo Lima de Souza, de apenas 18 dias, causou grande comoção em Jacareí. Ele nasceu no dia 16 de maio de 2026 e morreu nesta quarta-feira (3).

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A informação foi divulgada por meio de um comunicado de falecimento publicado pela Organização Campo das Oliveiras. A cerimônia de despedida está marcada para esta quinta-feira (4), das 8h às 12h, na sala Barcelona do Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, 263, no centro de Jacareí. O encerramento será no Crematório Campo das Oliveiras.