Uma enfermeira de 26 anos foi morta a tiros na tarde desta quarta-feira (3), diante da própria mãe. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que fugiu após o ataque e era procurado pelas autoridades até a última atualização do caso.
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O homicídio ocorreu no bairro Parque Regina, na Zona Sul de São Paulo. Equipes policiais foram acionadas e realizaram os primeiros procedimentos de investigação no local.
A vítima foi identificada como Sthefany Silva Lima. Segundo relatos de familiares, ela mantinha um relacionamento com o suspeito desde 2023, mas os dois estavam separados havia cerca de um mês.
De acordo com as informações iniciais, o homem apontado como autor do crime é Guilherme Sobrinho Keler Vieira. Familiares afirmam que ele se apresentava como policial, circunstância que também deverá ser apurada durante as investigações.
Após o assassinato, o suspeito teria deixado o local em um Fiat Palio de cor azul-escura. Informações preliminares indicam que ele poderia estar tentando seguir em direção ao Paraguai.
O caso será investigado pelo 89º Distrito Policial, responsável por esclarecer a dinâmica do crime, a motivação do feminicídio e localizar o paradeiro do suspeito.