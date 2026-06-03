Uma enfermeira de 26 anos foi morta a tiros na tarde desta quarta-feira (3), diante da própria mãe. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que fugiu após o ataque e era procurado pelas autoridades até a última atualização do caso.

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O homicídio ocorreu no bairro Parque Regina, na Zona Sul de São Paulo. Equipes policiais foram acionadas e realizaram os primeiros procedimentos de investigação no local.