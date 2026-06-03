Uma jovem de 23 anos foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro na manhã de terça-feira (2). A vítima tentou escapar do agressor e buscar proteção em um estabelecimento comercial, mas acabou alcançada e atingida por disparos. O suspeito fugiu após o crime, porém foi localizado e preso pela Polícia Militar poucas horas depois.
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O caso ocorreu em Santa Efigênia de Minas, no interior de Minas Gerais. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Elisiane Gomes de Andrade corre para tentar se abrigar em uma oficina, enquanto era perseguida pelo ex-companheiro.
De acordo com a Polícia Militar, o homem efetuou quatro disparos contra a vítima. Após o ataque, ele deixou o local em um carro alugado, iniciando uma fuga que mobilizou equipes policiais da região.
Os militares montaram um cerco na BR-259, em Governador Valadares, onde conseguiram interceptar o veículo e realizar a prisão do suspeito. Durante a abordagem, ele confessou a autoria do crime.
Ainda segundo a PM, o homem indicou o local onde havia escondido a arma utilizada no assassinato. O revólver calibre 38 foi encontrado enterrado em uma área de mata.
Em depoimento aos policiais, o suspeito afirmou que responsabilizava a ex-companheira pela morte de um filho do casal, ocorrida em 2023. A motivação apresentada por ele será analisada durante as investigações.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. O caso segue sob investigação para o esclarecimento de todos os detalhes do crime.