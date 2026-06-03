Uma jovem de 23 anos foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro na manhã de terça-feira (2). A vítima tentou escapar do agressor e buscar proteção em um estabelecimento comercial, mas acabou alcançada e atingida por disparos. O suspeito fugiu após o crime, porém foi localizado e preso pela Polícia Militar poucas horas depois.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Santa Efigênia de Minas, no interior de Minas Gerais. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Elisiane Gomes de Andrade corre para tentar se abrigar em uma oficina, enquanto era perseguida pelo ex-companheiro.