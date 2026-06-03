Uma mulher de 37 anos foi presa após ser acusada de assumir uma identidade falsa e se passar por uma adolescente de 12 anos durante mais de um ano. Segundo a Polícia Civil, ela teria enganado uma família que acreditava estar acolhendo uma menor de idade em situação de vulnerabilidade.
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O caso foi descoberto em Joinville, no Norte de Santa Catarina. De acordo com as investigações, a suspeita vivia com a família havia cerca de 14 meses, período em que sustentou a falsa identidade utilizando documentos e informações fraudulentas.
Ainda conforme a polícia, a mulher adotava comportamentos compatíveis com a idade que dizia ter, o que ajudava a manter a versão apresentada aos moradores da residência. A história contava que ela teria fugido de uma situação de abusos, fato que sensibilizou a família.
Após a descoberta da verdadeira identidade da suspeita, os investigadores realizaram a prisão. Ela foi autuada pelos crimes de estelionato e falsa identidade.
Durante depoimento, a mulher teria confessado a fraude. A Polícia Civil também informou que existem registros de ocorrências semelhantes envolvendo a suspeita em outros estados do país.
O caso segue sendo apurado para esclarecer se houve outros delitos praticados durante o período em que ela conviveu com a família.