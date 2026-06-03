Uma mulher de 48 anos foi presa pela Polícia Civil, nesta terça-feira (2), suspeita de tentar matar a ex-nora com 34 facadas. A vítima, de 28 anos, sobreviveu ao ataque e permanece internada, com estado de saúde considerado estável.
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O crime ocorreu na madrugada de domingo (31), em frente à residência da vítima, na comunidade do Bateau Mouche, no bairro Praça Seca, no Rio de Janeiro. A prisão foi realizada por agentes da 28ª Delegacia de Polícia (Campinho).
Segundo as investigações, a suspeita foi identificada como Jaqueline Alves de Vasconcellos, ex-sogra de Hayannah de Almeida Vieira. As circunstâncias e a motivação do ataque ainda são apuradas pelas autoridades.
Após ser atingida por dezenas de golpes de faca, Hayannah foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente apresenta quadro estável.
A mulher suspeita de cometer o crime foi localizada e detida pelos policiais civis. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.