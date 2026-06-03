Uma mulher de 48 anos foi presa pela Polícia Civil, nesta terça-feira (2), suspeita de tentar matar a ex-nora com 34 facadas. A vítima, de 28 anos, sobreviveu ao ataque e permanece internada, com estado de saúde considerado estável.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu na madrugada de domingo (31), em frente à residência da vítima, na comunidade do Bateau Mouche, no bairro Praça Seca, no Rio de Janeiro. A prisão foi realizada por agentes da 28ª Delegacia de Polícia (Campinho).