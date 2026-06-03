ETELVINA APARECIDA DA COSTA SILVA

Idade: 74 anos

Data de falecimento: 03/06/2026

Velório: Horto São Dimas

Sepultamento: Cem. Horto São Dimas/SJC - 04/06/2026 às 15h00

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EDNA BUSTAMANTE MOREIRA

Idade: 66 anos

Data de falecimento: 03/06/2026

Velório: Urbam Sala 3

Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras/Jacareí-SP - 04/06/2026 às 12h00