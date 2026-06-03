ETELVINA APARECIDA DA COSTA SILVA
Idade: 74 anos
Data de falecimento: 03/06/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cem. Horto São Dimas/SJC - 04/06/2026 às 15h00
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EDNA BUSTAMANTE MOREIRA
Idade: 66 anos
Data de falecimento: 03/06/2026
Velório: Urbam Sala 3
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras/Jacareí-SP - 04/06/2026 às 12h00
JOSÉ DUARTE DA SILVA
Idade: 73 anos
Data de falecimento: 03/06/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC - 04/06/2026 às 10h00
LAURENTINA CESAR FERNANDES
Idade: 87 anos
Data de falecimento: 03/06/2026
Velório: Urbam Sala 2 - 03/06/2026 das 18h00 às 09h30
Sepultamento: Cem. Mun. Maria Peregrina/Santana/SJC - 04/06/2026 às 09h30
TSUMEO FUTAGAWA
Idade: 78 anos
Data de falecimento: 02/06/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC - 03/06/2026 às 22h00
SYLVIO KOBALD BORBA
Idade: 73 anos
Data de falecimento: 03/06/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC - 03/06/2026 às 17h00
CYNIRA DOS SANTOS ANDRADE
Idade: 88 anos
Data de falecimento: 03/06/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cem. Mun. Maria Peregrina/Santana/SJC - 03/06/2026 às 16h30
CELINA DE ALMEIDA COLVERO
Idade: 83 anos
Data de falecimento: 03/06/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cem. Horto São Dimas/SJC - 03/06/2026 às 16h00
RUI BARBOSA JUNIOR
Idade: 60 anos
Data de falecimento: 03/06/2026
Velório: Urbam Sala 3 - 03/06/2026 das 13h00 às 16h00
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC - 03/06/2026 às 16h00
JORGE GUIMARÃES
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 02/06/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/São José dos Campos - 03/06/2026 às 16h00
MARIA REGINA SOUZA LIMA
Idade: 71 anos
Data de falecimento: 02/06/2026
Velório: Urbam Sala 6 - 03/06/2026 das 10h00 às 15h00
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras/Jacareí-SP - 03/06/2026 às 15h00
JOSÉ VALBERTO RIBEIRO
Idade: 70 anos
Data de falecimento: 02/06/2026
Velório: Igreja Ibaji (Antigo Templo Jardim das Indústrias)
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC - 03/06/2026 às 14h00
LUIZ DE MARILLAC DA SILVA
Idade: 64 anos
Data de falecimento: 02/06/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. de Eugênio de Melo/SJC - 03/06/2026 às 13h30
IDA VALENTE PORTO FERREIRA
Idade: 88 anos
Data de falecimento: 01/06/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC - 03/06/2026 às 13h30
JOSEFINA BUTTINI
Idade: 87 anos
Data de falecimento: 03/06/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC - 03/06/2026 às 13h00
FRANCISCO DOS REIS CAMPOS
Idade: 72 anos
Data de falecimento: 02/06/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC - 03/06/2026 às 11h00
YAIKO KIMURA
Idade: 94 anos
Data de falecimento: 02/06/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cem. Horto São Dimas/SJC - 03/06/2026 às 10h00
LUZIA ROSA TEIXEIRA PIMENTEL
Idade: 86 anos
Data de falecimento: 02/06/2026
Velório: Urbam Sala 6 - 02/06/2026 das 19h00 às 09h00
Sepultamento: Cem. Mun. Maria Peregrina/Santana/SJC - 03/06/2026 às 09h00
ZELIA DRUMOND ORTIZ
Idade: 95 anos
Data de falecimento: 02/06/2026
Velório: Urbam Sala 3 - 02/06/2026 das 21h30 às 08h30
Sepultamento: Cem. Venerável Ordem Terceira - Taubaté/SP - 03/06/2026 às 08h30
MARIA DE LOURDES TRISTÃO
Idade: 78 anos
Data de falecimento: 02/06/2026
Velório: Urbam Sala 5 - 02/06/2026 das 20h00 às 08h00
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC - 03/06/2026 às 08h00