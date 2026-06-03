A Polícia Civil capturou um homem de 18 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos durante o cumprimento de mandados judiciais em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A ação foi realizada nesta quarta-feira (3), por equipes da Delegacia Sede de Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 2ª Vara Criminal do Foro de Caraguatatuba. Pela manhã, os policiais localizaram E.H.B.S., de 18 anos, em uma residência na Rua Jorge Leite Vieira, no bairro Poiares. No período da tarde, foi apreendido o adolescente R.W.S.O., de 17 anos, que foi encaminhado à Fundação Casa e permaneceu à disposição da Justiça.