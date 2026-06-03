A Polícia Civil capturou um homem de 18 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos durante o cumprimento de mandados judiciais em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A ação foi realizada nesta quarta-feira (3), por equipes da Delegacia Sede de Caraguatatuba.
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Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 2ª Vara Criminal do Foro de Caraguatatuba. Pela manhã, os policiais localizaram E.H.B.S., de 18 anos, em uma residência na Rua Jorge Leite Vieira, no bairro Poiares. No período da tarde, foi apreendido o adolescente R.W.S.O., de 17 anos, que foi encaminhado à Fundação Casa e permaneceu à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Civil, os dois são investigados por participação em uma tentativa de homicídio registrada no mês de março, no bairro Rio do Ouro. Após serem localizados, eles teriam confessado envolvimento no crime.
De acordo com a corporação, as capturas fazem parte de um trabalho mais amplo de investigação realizado pela Delegacia Central de Caraguatatuba no combate a homicídios consumados e tentados na cidade.
A população pode colaborar com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.