A morte de Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, que foi encontrado morto no mar do Litoral Norte após oito dias de buscas, afeta e angustia fortemente seus familiares, que moram no Ceará, terra natal do jovem.

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Em postagem nas redes sociais, a irmã Lorrane Pereira disse que detalhes do caso ainda são desconhecidos e muita coisa deverá ser revelada após as investigações.